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25 июня, 03:44

Происшествия

Жилое здание обрушилось в Каракасе в результате землетрясения

Фото: MAX/SHOT

В столице Венесуэлы Каракасе в результате сильного землетрясения произошло обрушение жилого здания. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-под завалов уже извлечены несколько погибших и раненых. Спасательные работы продолжаются, на месте работают пожарные, представители местных властей и поисковые отряды.

Между тем геологическая служба США ввела красный уровень тревоги в связи с подземными толчками в регионе. Согласно оценке ведомства, вероятны многочисленные жертвы и масштабные разрушения.

В свою очередь, национальная метеорологическая служба Штатов объявила у берегов Венесуэлы угрозу цунами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Магнитуда землетрясения у берегов Венесуэлы составила 7,1. Очаг залегал на глубине всего 10 километров, что повышает риск возникновения разрушительных волн. При этом Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,2.

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