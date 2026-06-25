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Происшествия

Метеослужба США объявила угрозу цунами после землетрясения в Венесуэле

Фото: depositphotos/vchalup2

Национальная метеорологическая служба США объявила угрозу цунами после серии подземных толчков у берегов Венесуэлы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 7,1. Очаг залегал на глубине всего 10 километров, что повышает риск возникновения разрушительных волн.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), в свою очередь, сообщил о землетрясении магнитудой 6,2.

Эпицентр толчков располагался примерно в 56 километрах от города Валенсия. Информация о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Перу. Подземные толчки произошли в 60 километрах к северо-востоку от города Тамбогранде, где проживают около 30 тысяч человек.

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