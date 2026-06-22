Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в Бурятии

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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Бурятии. Об этом сообщает сайт Байкальского филиала единой геофизической службы Сибирского отделения РАН.

Сейсмособытие зафиксировали 22 июня недалеко от населенного пункта Максимиха в Баргузинском районе. Подземные толчки начались в 14:51 (09:51 по московскому времени. – Прим. ред.).

Также 22 июня семь землетрясений произошло в Черном море у берегов Севастополя. Самые мощные толчки ощущались на суше и сопровождались форшоками и афтершоками.

Глава города Михаил Развожаев не исключил, что могут возникнуть повторные толчки. Обращений от местных жителей и сведений от разрушениях не было. Все объекты инфраструктуры города функционируют штатно.

