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09 августа, 08:23

Политика

В ГД предложили вернуть скидку в 50% на оплату штрафов за нарушения ПДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил за возвращение скидки в 50% при быстрой оплате штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Скидка в 50% действовала в России с 2016 года при оплате штрафа в течение 20 дней. В 2025 году ее размер снизили до 25%, а срок оплаты увеличили до 30 дней.

"Скидку в 50% стоит вернуть. Но надо помнить о безопасности (дорожного движения. – Прим. ред.)", – сказал Нилов, подчеркнув, что при грубых нарушениях на дороге "никакой скидки быть не может".

Парламентарий также считает, что подобный механизм стоит активнее применять на региональном уровне. По его словам, регионы, которые вводят штрафы за нарушение правил парковки, должны давать возможность оплатить их оперативно – со скидкой, не обжалуя.

Ранее сообщалось, что российский Минтранс до конца года намерен утвердить поправки в ПДД. Одно из нововведений закрепит в законодательстве отдельный дорожный знак, который будет обозначать парковочные места для многодетных семей. Помимо этого, ведомство рассматривает возможность выделения бесплатной парковки для двух автомобилей в семьях, где воспитываются более четырех детей.

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