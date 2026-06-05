В ГД предложили обязать ГАИ проверять в реестре авто со знаком инвалидности

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Депутаты Госдумы планируют добиться введения обязанности сотрудников ГАИ проверять автомобили со знаком "Инвалид" на наличие в соответствующем реестре. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам парламентария, специальный знак можно купить и использовать нелегально, например, чтобы занимать парковочное место для инвалидов. В настоящее время инспектор Госавтоинспекции не обязан проверять машину в реестре инвалидов, если под лобовым стеклом находится указанный знак.

"Мы настаиваем на том, чтобы были внесены изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, для того чтобы сотрудники дорожной полиции все-таки обязаны были проверить, если он видит визуально знак, а имеет ли право этот автомобиль здесь находиться, а действительно ли этот знак используется легально. (Это необходимо. – Прим. ред.) для того, чтобы сразу можно было привлекать к ответственности", – сказал он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Нилов подчеркнул, что о потребности в таких проверках заявили сами инвалиды, поскольку часто отведенные места стоянки заняты незаконно.

Ранее сообщалось, что российский Минтранс до конца года намерен утвердить поправки в ПДД. Одно из нововведений закрепит в законодательстве отдельный дорожный знак, который будет обозначать парковочные места для многодетных семей. Помимо этого, ведомство рассматривает возможность выделения бесплатной парковки для двух автомобилей в семьях, где воспитываются более четырех детей.