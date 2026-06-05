Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 07:28

Политика

В ГД предложили обязать ГАИ проверять в реестре авто со знаком инвалидности

Фото: ТАСС/Олег Елков

Депутаты Госдумы планируют добиться введения обязанности сотрудников ГАИ проверять автомобили со знаком "Инвалид" на наличие в соответствующем реестре. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам парламентария, специальный знак можно купить и использовать нелегально, например, чтобы занимать парковочное место для инвалидов. В настоящее время инспектор Госавтоинспекции не обязан проверять машину в реестре инвалидов, если под лобовым стеклом находится указанный знак.

"Мы настаиваем на том, чтобы были внесены изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, для того чтобы сотрудники дорожной полиции все-таки обязаны были проверить, если он видит визуально знак, а имеет ли право этот автомобиль здесь находиться, а действительно ли этот знак используется легально. (Это необходимо. – Прим. ред.) для того, чтобы сразу можно было привлекать к ответственности", – сказал он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Нилов подчеркнул, что о потребности в таких проверках заявили сами инвалиды, поскольку часто отведенные места стоянки заняты незаконно.

Ранее сообщалось, что российский Минтранс до конца года намерен утвердить поправки в ПДД. Одно из нововведений закрепит в законодательстве отдельный дорожный знак, который будет обозначать парковочные места для многодетных семей. Помимо этого, ведомство рассматривает возможность выделения бесплатной парковки для двух автомобилей в семьях, где воспитываются более четырех детей.

Владельцев электрокаров будут штрафовать за нарушение парковки в подземных паркингах

Читайте также


Сюжет: ПМЭФ-2026
политикатранспортавто

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика