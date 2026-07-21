Полиция задержала мужчину за съемку военного объекта в ТиНАО

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Полицейские привлекли к административной ответственности 34-летнего мужчину, который снимал местоположение военного объекта в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

Он отметил, что полицейские в ходе мониторинга Сети обнаружили видеоролик, на котором было показано местонахождение военного объекта. По данному факту начали проверку.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УВД по ТиНАО в кратчайшие сроки установили личность нарушителя. Им оказался приезжий из ближнего зарубежья.

Правоохранители составили в отношении задержанного несколько административных протоколов. В настоящее время решается вопрос о его выдворении.

Ранее в Крыму задержали мужчину, которого заподозрили в съемках военных бензовозов. Речь идет о россиянине 1974 года. Он отправлял видео за рубеж.