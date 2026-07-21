Столичные врачи восстановили кровоток в мозге телохранителя Кэндис Оэунс после инсульта

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Врачи ГКБ № 29 имени Н. Э. Баумана провели экстренное вмешательство и восстановили кровоток в мозге телохранителя американской журналистки Кэндис Оуэнс, перенесшего острый ишемический инсульт. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

По словам специалистов, тромб перекрыл кровоток в участке мозга, отвечающем за жизненно важные функции, в том числе дыхание и работу сердечно-сосудистой системы. Врачи удалили тромб и восстановили кровоснабжение пораженной области, что позволило предотвратить тяжелые последствия инсульта.

"Если бы вовремя не провели вмешательство, все могло закончиться очень плохо, вплоть до летального исхода", – рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Анастасия Федорова.

Ранее Оуэнс поблагодарила Владимира Путина, российских врачей и жителей страны за помощь ее телохранителю, перенесшему тяжелый инсульт во время визита в Россию. По словам журналистки, медики провели экстренную операцию и удалили угрожавший жизни мужчины тромб. После вмешательства, как утверждала Оуэнс, у него также улучшились слух и зрение и исчезли хронические проблемы со здоровьем.