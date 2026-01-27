Беременную женщину с опухолью паращитовидной железы и сепсисом спасли врачи в Москве

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

В Москве врачи спасли беременную пациентку, поступившую с опухолью паращитовидной железы и сепсисом. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

По данным ведомства, женщина находилась на 23-й неделе беременности, когда ее доставили в ГКБ № 27.

"Акушерский дистанционный консультативный центр сыграл ключевую роль в процессе диагностики и лечения пациентки. Благодаря слаженной работе мы поставили верный диагноз, правильно маршрутизировали ее", – отметили в больнице.



Врачи провели паратиреоидэктомию, в ходе которой удалили пораженную железу. Затем начался трудоемкий процесс восстановления. Из-за неврологических нарушений женщина временно не могла говорить и ходить. После завершения реабилитации ее перевели на амбулаторное наблюдение.

Спустя время она стала мамой. У пациентки родился здоровый ребенок весом 2 860 граммов и ростом 45 сантиметров.

Ранее в Ленобласти врачи спасли беременную женщину с разрывом матки после ДТП. Пострадавшая поступила в больницу с потерей 70% крови и крайне низким артериальным давлением.

Изначально рассматривалась эвакуация женщины в Ленинградскую областную клиническую больницу на вертолете санитарной авиации, однако после остановки кровотечения и восстановления объема потерянной крови ее перевели в реанимацию Гатчинской КМБ. Состояние пострадавшей удалось стабилизировать. Однако плод умер моментально после разрыва матки.