Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 12:22

Общество

Беременную женщину с опухолью паращитовидной железы и сепсисом спасли врачи в Москве

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

В Москве врачи спасли беременную пациентку, поступившую с опухолью паращитовидной железы и сепсисом. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

По данным ведомства, женщина находилась на 23-й неделе беременности, когда ее доставили в ГКБ № 27.

"Акушерский дистанционный консультативный центр сыграл ключевую роль в процессе диагностики и лечения пациентки. Благодаря слаженной работе мы поставили верный диагноз, правильно маршрутизировали ее", – отметили в больнице.

Врачи провели паратиреоидэктомию, в ходе которой удалили пораженную железу. Затем начался трудоемкий процесс восстановления. Из-за неврологических нарушений женщина временно не могла говорить и ходить. После завершения реабилитации ее перевели на амбулаторное наблюдение.

Спустя время она стала мамой. У пациентки родился здоровый ребенок весом 2 860 граммов и ростом 45 сантиметров.

Ранее в Ленобласти врачи спасли беременную женщину с разрывом матки после ДТП. Пострадавшая поступила в больницу с потерей 70% крови и крайне низким артериальным давлением.

Изначально рассматривалась эвакуация женщины в Ленинградскую областную клиническую больницу на вертолете санитарной авиации, однако после остановки кровотечения и восстановления объема потерянной крови ее перевели в реанимацию Гатчинской КМБ. Состояние пострадавшей удалось стабилизировать. Однако плод умер моментально после разрыва матки.

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика