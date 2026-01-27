Эксперт Балынин: алименты в России начнут считать по-новому с 1 марта

Фото: depositphotos/Tiko0305

С 1 марта в России начнут по-новому считать алименты, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он объяснил, что порядок вычисления алиментов не изменяется, корректируется их учет при назначении единого пособия. В случае если заявитель в разводе и нет судебного решения или судебного приказа о взыскании алиментов, то в доход семьи при оценке нуждаемости для единого пособия они включатся в размере доли от установленной величины.

До 1 марта для учета используется минимальный размер оплаты труда, который составляет 27 093 рубля. На одного ребенка эта доля составляет четверть, на двух детей – треть, на трех и более – половина.

Балынин добавил, что с начала марта алименты начнут учитываться в доле от среднемесячной зарплаты по региону за предыдущий год, а при расчетах будут использоваться официальные данные Росстата. Если они будут отсутствовать, используют показатели за год, предшествующий предыдущему.

Кроме того, сумма минимально учитываемых алиментов будет отличаться в зависимости от региона, так как уровень средней зарплаты отличается. Однако при наличии судебного решения или судебного приказа в вопросе учета алиментов ничего не изменяется, будут засчитываться фактически перечисляемые суммы.

Ранее на портале "Госуслуги" запустили реестр злостных неплательщиков алиментов. В Минцифры России уточнили, что в данную категорию попадают граждане, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или же находятся в розыске приставами. Проверить человека можно при поиске в реестре по ФИО и дате рождения.

