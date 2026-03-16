Яркий зеленый луч заметили в небе над Турцией

Жители Турции заметили яркий зеленый свет в небе над городом Ушак на западе страны. Кадры необычного явления быстро распространились в соцсетях, сообщает издание Karar.

На фоне напряженности в регионе из-за конфликта на Ближнем Востоке местные жители предположили, что этот свет мог исходить от баллистической ракеты.

Однако затем выяснилось, что объект не представлял какой-либо угрозы. Яркий след оставлял воздушный змей с подсветкой на хвосте. В темноте он создал впечатление летящего светящегося объекта.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

4 марта выпущенная из Ирана ракета пролетела над Ираком и Сирией. Она была сбита силами НАТО в Средиземном море, когда направлялась в сторону Турции.

Второй баллистический боеприпас Исламской Республики был перехвачен Турцией 9 марта. О пострадавших информация не поступала.