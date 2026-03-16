01:55

В мире

Яркий зеленый луч заметили в небе над Турцией

Фото: depositphotos/flogeljiri

Жители Турции заметили яркий зеленый свет в небе над городом Ушак на западе страны. Кадры необычного явления быстро распространились в соцсетях, сообщает издание Karar.

На фоне напряженности в регионе из-за конфликта на Ближнем Востоке местные жители предположили, что этот свет мог исходить от баллистической ракеты.

Однако затем выяснилось, что объект не представлял какой-либо угрозы. Яркий след оставлял воздушный змей с подсветкой на хвосте. В темноте он создал впечатление летящего светящегося объекта.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

4 марта выпущенная из Ирана ракета пролетела над Ираком и Сирией. Она была сбита силами НАТО в Средиземном море, когда направлялась в сторону Турции.

Второй баллистический боеприпас Исламской Республики был перехвачен Турцией 9 марта. О пострадавших информация не поступала.

Минобороны Турции сообщило о перехвате баллистического боеприпаса

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
за рубежом

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

