12 марта, 16:34

Политика

МО Турции опровергло применение ЗРК С-400 при отражении иранских атак

Фото: 123RF.com/pingvin121674

Турция не использовала приобретенные у России зенитные ракетные комплексы С-400 для отражения двух ракетных атак со стороны Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

В ведомстве объяснили, что страна выбирает наиболее подходящий элемент обороны с учетом правил применения вооруженных сил и текущей оперативной обстановки.

Кроме того, Турция интегрирована в систему воздушной и ракетной обороны НАТО. Она состоит из датчиков внутреннего предупреждения, системы управления и противоракет, уточнили в Минобороны.

При обнаружении баллистической ракеты система автоматически определяет наиболее подходящее средство перехвата и производит запуск, так как времени на вмешательство мало.

"Для противодействия угрозе баллистических ракет, направленных на нашу страну, были задействованы наиболее подходящие и эффективные элементы обороны, данный боеприпас был успешно уничтожен", – добавили в турецком министерстве обороны.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские военные базы, расположенные в странах Ближнего Востока.

4 марта выпущенная из Ирана ракета пролетела над Ираком и Сирией. Она была сбита силами НАТО в Средиземном море, когда направлялась в сторону Турции.

Второй баллистический боеприпас Исламской Республики был перехвачен Турцией 9 марта. О пострадавших информация не поступала.

Израиль атаковал пусковые установки в Иране

