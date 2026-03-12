12 марта, 16:34Политика
МО Турции опровергло применение ЗРК С-400 при отражении иранских атак
Фото: 123RF.com/pingvin121674
Турция не использовала приобретенные у России зенитные ракетные комплексы С-400 для отражения двух ракетных атак со стороны Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.
В ведомстве объяснили, что страна выбирает наиболее подходящий элемент обороны с учетом правил применения вооруженных сил и текущей оперативной обстановки.
Кроме того, Турция интегрирована в систему воздушной и ракетной обороны НАТО. Она состоит из датчиков внутреннего предупреждения, системы управления и противоракет, уточнили в Минобороны.
При обнаружении баллистической ракеты система автоматически определяет наиболее подходящее средство перехвата и производит запуск, так как времени на вмешательство мало.
"Для противодействия угрозе баллистических ракет, направленных на нашу страну, были задействованы наиболее подходящие и эффективные элементы обороны, данный боеприпас был успешно уничтожен", – добавили в турецком министерстве обороны.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские военные базы, расположенные в странах Ближнего Востока.
4 марта выпущенная из Ирана ракета пролетела над Ираком и Сирией. Она была сбита силами НАТО в Средиземном море, когда направлялась в сторону Турции.
Второй баллистический боеприпас Исламской Республики был перехвачен Турцией 9 марта. О пострадавших информация не поступала.
