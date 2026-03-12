Экономист Зубец: доля россиян снижается среди общего числа миллиардеров

Фото: 123RF.соm/alexandr032

Доля российских миллиардеров в общем числе сверхбогатых людей мира сокращается, заявил в интервью радиостанции "Комсомольская правда" экономист Алексей Зубец.

Специалист подчеркнул, что в рейтинге Forbes отмечен рост числа российских миллиардеров, однако он незначителен в сравнении с другими странами. По его словам, миллиардера определяют не большие суммы денег, а стоимость активов, которыми он владеет. Возможности россиян в этой сфере ограничены.

"Развитие фондового рынка американского, стартапы и искусственный интеллект – это как бы проходит мимо нас", – объяснил эксперт.

При этом в России сокращается число людей, считающих себя бедными, указал Зубец. Такой вывод делается не на основе данных Росстата, а исходя из результатов соцопросов. Самооценку уровня доходов специалисты определяли с помощью вопроса, нужно ли респондентам экономить деньги на еде.

Ранее сообщалось, что число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes достигло исторического максимума. В 2024-м количество российских миллиардеров, которые вошли в список богатейших людей мира, составило 125 человек. В этом году эта цифра выросла до 155 бизнесменов. За прошлый год прирост составил 9 человек, при этом в пользу россиян сыграло ослабление доллара к рублю.