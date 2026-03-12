Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 16:50

Экономика
Главная / Новости /

Экономист Зубец: доля россиян снижается среди общего числа миллиардеров

Экономист заявил о снижении доли россиян среди миллиардеров

Фото: 123RF.соm/alexandr032

Доля российских миллиардеров в общем числе сверхбогатых людей мира сокращается, заявил в интервью радиостанции "Комсомольская правда" экономист Алексей Зубец.

Специалист подчеркнул, что в рейтинге Forbes отмечен рост числа российских миллиардеров, однако он незначителен в сравнении с другими странами. По его словам, миллиардера определяют не большие суммы денег, а стоимость активов, которыми он владеет. Возможности россиян в этой сфере ограничены.

"Развитие фондового рынка американского, стартапы и искусственный интеллект – это как бы проходит мимо нас", – объяснил эксперт.

При этом в России сокращается число людей, считающих себя бедными, указал Зубец. Такой вывод делается не на основе данных Росстата, а исходя из результатов соцопросов. Самооценку уровня доходов специалисты определяли с помощью вопроса, нужно ли респондентам экономить деньги на еде.

Ранее сообщалось, что число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes достигло исторического максимума. В 2024-м количество российских миллиардеров, которые вошли в список богатейших людей мира, составило 125 человек. В этом году эта цифра выросла до 155 бизнесменов. За прошлый год прирост составил 9 человек, при этом в пользу россиян сыграло ослабление доллара к рублю.

Читайте также


экономика

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика