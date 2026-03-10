Форма поиска по сайту

10 марта, 19:10

Экономика

Число российских миллиардеров в рейтинге Forbes достигло исторического максимума

Фото: 123RF.com/nikolodion

Число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes достигло исторического максимума. Об этом сказано на сайте американского финансово-экономического журнала.

В 2024-м количество российских миллиардеров, которые вошли в список богатейших людей мира, составило 125 человек. В этом году эта цифра выросла до 155 бизнесменов. За прошлый год прирост составил 9 человек, при этом в пользу россиян сыграло ослабление доллара к рублю.

Издание указало, что в прошлом году бизнесменам для того, чтобы попасть в мировой рейтинг Forbes, нужен был капитал, который превышает 80 миллиардов рублей при переводе в доллары. Теперь же предприниматели с такой рублевой оценкой чистых активов могут оказаться в списке – по текущему курсу их состояние составляет более миллиарда долларов.

В общей сложности состояние российских миллиардеров увеличилось до нового рекорда – до 696,5 миллиарда долларов.

Богатейшим человеком мира, по версии Forbes, стал второй год подряд американский предприниматель Илон Маск. Его состояние оценивается в 839 миллиардов долларов. Это почти в 2,5 раза выше оценки 2025-го.

Вторым в рейтинге стал один из основателей Google Ларри Пейдж, чье состояние оценивается в 257 миллиардов долларов. Третьим назвали его коммерческого партнера Сергея Брина с состоянием 237 миллиардов долларов. При этом год назад они были на седьмом и восьмом местах с показателями в 144 и 138 миллиардов.

