Bloomberg: состояние Дурова снизилось на 2,24 млрд долларов в феврале 2026 года

Фото: legion-media.com/Geisler-Fotopress

Состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова снизилось на 2,24 миллиарда долларов в феврале 2026 года, до 12,1 миллиарда. Соответствующие данные опубликованы в рейтинге "Индекс миллиардеров" агентства Bloomberg.

При этом совокупное состояние самых богатых российских бизнесменов в феврале этого года выросло на 10,6135 миллиарда долларов, сказано в материале.

Больше всех приумножил свое состояние основатель нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов – оно увеличилось на 2,4 миллиарда долларов и составило 25 миллиардов.

Также на 2,16 миллиарда долларов увеличилось состояние сооснователя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко. Теперь оно составляет 21,1 миллиарда.

Ранее стало известно, что общее состояние миллиардеров в 2025 году достигло 18 276 миллиардов долларов, побив рекорд 1987 года. Согласно отчету, скорость накопления богатства в прошлом году выросла втрое по сравнению со средними показателями последних 5 лет.

