Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 10:53

Технологии
Главная / Новости /

Bloomberg: состояние Дурова снизилось на 2,24 млрд долларов в феврале 2026 года

Состояние Дурова снизилось на 2,24 млрд долларов в феврале 2026 года

Фото: legion-media.com/Geisler-Fotopress

Состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова снизилось на 2,24 миллиарда долларов в феврале 2026 года, до 12,1 миллиарда. Соответствующие данные опубликованы в рейтинге "Индекс миллиардеров" агентства Bloomberg.

При этом совокупное состояние самых богатых российских бизнесменов в феврале этого года выросло на 10,6135 миллиарда долларов, сказано в материале.

Больше всех приумножил свое состояние основатель нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов – оно увеличилось на 2,4 миллиарда долларов и составило 25 миллиардов.

Также на 2,16 миллиарда долларов увеличилось состояние сооснователя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко. Теперь оно составляет 21,1 миллиарда.

Ранее стало известно, что общее состояние миллиардеров в 2025 году достигло 18 276 миллиардов долларов, побив рекорд 1987 года. Согласно отчету, скорость накопления богатства в прошлом году выросла втрое по сравнению со средними показателями последних 5 лет.

Читайте также


технологии

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика