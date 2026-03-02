В Иране заявили о ликвидации базы США в Бахрейне и консульства в Эрбиле

Фото: AP Photo/Hasan Jamali

Военная база США в Бахрейне и американское консульство в Эрбиле в Иракском Курдистане ликвидированы ударами со стороны Ирана. Об этом сообщила гостелерадиокомпания республики.

По ее информации, диппредставительство теперь "непригодно для использования".

Кроме того, в Ираке атаке подверглись американский самолет Palm Jet и взлетно-посадочная полоса (ВПП) в лагере "Виктория" близ аэропорта Багдада. По словам иранских источников, на месте происшествия начался пожар. Воздушное судно также получило повреждения.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и базам США, расположенным в странах Персидского залива.

В результате одного из ударов по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. При этом Штаты не ставили своей целью уничтожить иранское руководство, сказал госсекретарь США Марко Рубио.