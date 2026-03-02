IRIB: самолет США и ВПП подверглись атаке в лагере "Виктория" в Ираке

Фото: 123RF.com/kamrad71

Американский самолет Palm Jet и взлетно-посадочная полоса (ВПП) в лагере "Виктория" близ аэропорта Багдада подверглись атаке, сообщило гостелерадио Ирана IRIB.

Как отмечают иранские источники, на месте начался пожар. Воздушное судно получило повреждения. В подтверждение IRIB опубликовало скриншот с видео, где в ночном небе виден дым.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Власти республики ввели чрезвычайное положение и отдали приказ о нанесении ударов по еврейскому государству и американским военным базам.

В результате одного из ударов погиб верховный лидер республики Али Хаменеи, в связи с чем в стране объявили 40-дневный траур. Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выразили свои соболезнования и осудили убийство Хаменеи.

2 марта Иран запустил 10-ю волну ракет по Израилю. Удары пришлись по правительственному кварталу в Тель-Авиве, а также военным объектам в Хайфе и Восточном Иерусалиме.

