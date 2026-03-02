Фото: Getty Images via Anadolu/Gazi Samad

Иран запустил 10-ю волну ракет по Израилю. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Уточняется, что в настоящее время Вооруженные силы Ирана наносят ракетные удары по правительственному кварталу в Тель-Авиве, а также военным объектам в Хайфе и Восточном Иерусалиме.

В сообщении КСИР указано, что Израиль предупреждали о планах расширения атак на базы и "оккупированные земли врагов-агрессоров" и уточняли, что сирены в еврейском государстве "никогда не замолкнут". Жителям оккупированных территорий рекомендовали держаться подальше от военных баз и госучреждений, а также покинуть эти земли.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. В ответ республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В результате одного из ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Иранский МИД также подтвердил смерть министра обороны страны генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде, начальника Генштаба генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави и других высших руководителей силовых структур.

При этом Тегеран отказался вести переговоры с Вашингтоном. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани уточнил, что американский лидер Дональд Трамп поверг Ближний Восток в хаос своими "пустыми надеждами".