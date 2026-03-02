Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 10:50

Политика

Иран запустил 10-ю волну ракет по Израилю

Фото: Getty Images via Anadolu/Gazi Samad

Иран запустил 10-ю волну ракет по Израилю. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Уточняется, что в настоящее время Вооруженные силы Ирана наносят ракетные удары по правительственному кварталу в Тель-Авиве, а также военным объектам в Хайфе и Восточном Иерусалиме.

В сообщении КСИР указано, что Израиль предупреждали о планах расширения атак на базы и "оккупированные земли врагов-агрессоров" и уточняли, что сирены в еврейском государстве "никогда не замолкнут". Жителям оккупированных территорий рекомендовали держаться подальше от военных баз и госучреждений, а также покинуть эти земли.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. В ответ республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В результате одного из ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Иранский МИД также подтвердил смерть министра обороны страны генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде, начальника Генштаба генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави и других высших руководителей силовых структур.

При этом Тегеран отказался вести переговоры с Вашингтоном. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани уточнил, что американский лидер Дональд Трамп поверг Ближний Восток в хаос своими "пустыми надеждами".

Иран атаковал Иерусалим гиперзвуковыми ракетами

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика