Tasnim: Иран сбил американский истребитель в небе над Кувейтом

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Daniel Löb

Вооруженные силы Ирана сбили американский истребитель в небе над Кувейтом, сообщает Tasnim.

Журналисты разместили кадры падения самолета и добавили, что пилоты Военно-воздушных сил США успели катапультироваться. После этого Силы безопасности Кувейта задержали одного из пилотов и поместили его в багажник автомобиля, сообщает телеканал SNN.

Кроме того, Иран вновь запустил ракеты, добавляет Fars. Утверждается, что снаряды запущены из центральных районов государства. При этом не уточняется, направлены ли ракеты на Израиль либо на базы США в странах Ближнего Востока.

США и Израиль 28 февраля нанесли "превентивный" удар по Ирану, чтобы "устранить угрозы" со стороны Исламской Республики. В ответ Тегеран нанес ответные удары, в том числе по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.



В результате военной операции Соединенных Штатов и Израиля верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своей резиденции. Также Тегеран подтвердил гибель министра обороны страны Азиза Насирзаде, начальника Генштаба Абдольрахима Мусави и других высших руководителей силовых структур.

