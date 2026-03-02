Экс-адвокат Джабраилова исключил связь самоубийства бизнесмена с делом Эпштейна

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Бывший адвокат Умара Джабраилова Александр Карабанов заявил ТАСС, что бизнесмен не стал бы сводить счеты с жизнью из-за якобы упоминания в списке скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

По его словам, такое поведение не соответствует личности его бывшего подзащитного.

Также, как сообщили правоохранители, в квартире, где покончил с собой бизнесмен, алкоголя и наркотических веществ обнаружено не было.

О том, что Джабраилов свел счеты с жизнью, стало известно 2 марта. Журналисты писали, что его тело нашли в ЖК Vesper Tverskaya в Москве.

Как отметили правоохранители, возможная причина самоубийства – финансовые проблемы. Однако криминальной составляющей в смерти бизнесмена нет. Похоронят его в родовом селе Новые Атаги в Чеченской Республике.

В 1997 году Джабраилов был топ-менеджером группы компаний "Плаза", с 2004-го по 2009-й – сенатором от Чечни. Также он занимал пост замглавы комитета Совфеда по международным делам.