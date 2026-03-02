Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 17:11

Происшествия

Экс-адвокат Джабраилова исключил связь самоубийства бизнесмена с делом Эпштейна

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Бывший адвокат Умара Джабраилова Александр Карабанов заявил ТАСС, что бизнесмен не стал бы сводить счеты с жизнью из-за якобы упоминания в списке скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

По его словам, такое поведение не соответствует личности его бывшего подзащитного.

Также, как сообщили правоохранители, в квартире, где покончил с собой бизнесмен, алкоголя и наркотических веществ обнаружено не было.

О том, что Джабраилов свел счеты с жизнью, стало известно 2 марта. Журналисты писали, что его тело нашли в ЖК Vesper Tverskaya в Москве.

Как отметили правоохранители, возможная причина самоубийства – финансовые проблемы. Однако криминальной составляющей в смерти бизнесмена нет. Похоронят его в родовом селе Новые Атаги в Чеченской Республике.

В 1997 году Джабраилов был топ-менеджером группы компаний "Плаза", с 2004-го по 2009-й – сенатором от Чечни. Также он занимал пост замглавы комитета Совфеда по международным делам.

Бывший российский сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой

Читайте также


происшествияполитика

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика