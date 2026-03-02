РИА Новости: бизнесмена Джабраилова похоронят в родовом селе Новые Атаги в Чечне

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Бизнесмен Умар Джабраилов будет похоронен в родовом селе Новые Атаги в Чеченской Республике. Об этом РИА Новости сообщил близкий к его семье источник.

Уточняется, что его тело доставят в Чечню во вторник, 3 марта.

О том, что Джабраилов покончил с собой, стало известно 2 марта. По информации СМИ, тело бизнесмена нашли в ЖК Vesper Tverskaya в Москве.

Возможной причиной самоубийства правоохранители назвали финансовые проблемы. При этом криминальной составляющей в смерти бизнесмена нет.

