Пожар на топливном терминале в Новороссийске после атаки БПЛА устранили

Фото: depositphotos/My_inspiration

Пожарные полностью потушили возгорание на топливном терминале в Новороссийске, которое произошло в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В тушении участвовали 38 человек и 10 спецмашин, включая подразделения МЧС.

Возгорание на топливном терминале произошло 2 марта после того, как ВСУ атаковали Новороссийск. Также повреждены оказались детский сад, восемь многоквартирных и девять частных домов. В школе № 29 развернули пункт временного размещения.

Уточнялось, что пострадали 7 человек. Двое пострадавших получили медпомощь на месте, еще пять человек были доставлены в больницу.

На фоне ситуации в городе был объявлен режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.