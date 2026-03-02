Форма поиска по сайту

02 марта, 09:08

Происшествия

Режим ЧС введен в Новороссийске из-за атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в Новороссийске после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"Всю ночь наши военные отражали массированную атаку украинских беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску", – написал он.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали 5 человек. Кроме того, были повреждены 8 многоквартирных и 9 частных домов, а также детский сад.

Губернатор региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.

По всем адресам, которые затронула атака, работают оперативные и специальные службы. На базе школы № 29 развернули пункт временного размещения.

Ранее украинские войска атаковали с помощью беспилотника гражданский автомобиль в селе Чернооково Брянской области. В результате погибла мирная жительница. Губернатор региона Александр Богомаз пообещал оказать семье погибшей всю необходимую материальную помощь.

