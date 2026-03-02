02 марта, 09:08Происшествия
Режим ЧС введен в Новороссийске из-за атаки ВСУ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в Новороссийске после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.
"Всю ночь наши военные отражали массированную атаку украинских беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску", – написал он.
По предварительным данным, в результате атаки пострадали 5 человек. Кроме того, были повреждены 8 многоквартирных и 9 частных домов, а также детский сад.
Губернатор региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.
По всем адресам, которые затронула атака, работают оперативные и специальные службы. На базе школы № 29 развернули пункт временного размещения.
Ранее украинские войска атаковали с помощью беспилотника гражданский автомобиль в селе Чернооково Брянской области. В результате погибла мирная жительница. Губернатор региона Александр Богомаз пообещал оказать семье погибшей всю необходимую материальную помощь.