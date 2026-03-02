Форма поиска по сайту

02 марта, 16:46

Политика

Оверчук сообщил об эвакуации 50 россиян из Ирана в Азербайджан

Фото: kremlin.ru

Порядка 50 россиян были эвакуированы из Ирана в Азербайджан. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает ТАСС.

По его словам, первая группа граждан пересекла границу вечером 1 марта. При этом всего регистрацию для выезда в Азербайджан прошли свыше 500 человек.

Дальнейшая их эвакуация в Москву запланирована на 2-е число. Как уточнил Оверчук, в группу в основном войдут нефтяники, которые уже прибывают в Баку.

"Первая группа российских граждан летит с нами одним бортом, 32 человека. <...> Мы их забираем с собой домой в Москву", – добавил вице-премьер.

В ходе общения с прессой он также обратился к другим российским гражданам, находящимся в странах Ближнего Востока, с рекомендацией регистрироваться в консульствах РФ в этих государствах, поскольку из-за закрытых международных аэропортов вывоз осложнен.

"Это сейчас очень важно. Поэтому это необходимо сделать", – подчеркнул он.

Вместе с тем Оверчук выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, правительству и МИД страны за помощь в эвакуации россиян из Ирана.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после начала совместной военной операции Израиля и США против Ирана 28 февраля. Ответом Исламской Республики послужили удары по еврейскому государству и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Целью одной из ответных операций стала площадь Фирдоуси в центре Тегерана, расположенная в 600 метрах от посольства России в Иране. По актуальным данным, пострадавших среди россиян зафиксировано не было.

Также из-за эскалации Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство, в связи с чем авиакомпании из РФ предупредили пассажиров о временном прекращении полетов в эти государства.

Тем не менее в понедельник, 2 марта, аэропорт Абу-Даби отправил первый за более чем двое суток пассажирский рейс в Москву. Однако из-за ограничения борт полетел окружным маршрутом.

Конфликт на Ближнем Востоке
