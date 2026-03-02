Форма поиска по сайту

02 марта, 17:43

Происшествия

Таксист проломил голову пассажирке саперной лопаткой в Воронеже

Фото: 123RF.com/olgavolodina

Таксист напал на пассажирку и проломил ей голову саперной лопаткой в микрорайоне Боровое в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 1 марта. Компания из четырех нетрезвых человек вызвала такси на Сельскую улицу. Двое из них решили вернуться за забытым телефоном, а другие остались в автомобиле. Однако водитель отказался от длительного ожидания и предложил вызвать другую машину.

В результате начался конфликт, который перерос в драку. В ходе перепалки 41-летний таксист ударил 31-летнюю женщину саперной лопаткой по голове. Пострадавшую госпитализировали с открытым переломом свода черепа, а таксиста задержали.

В МВД уточнили, что он не был судим. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее полицейские организовали проверки после драк с участием несовершеннолетних в подмосковном округе Мытищи. В ходе одного из инцидентов неизвестные избили подростка. По факту инцидента было принято процессуальное решение, материалы против напавшего направлены в УМВД "Пушкинское".

