Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 18:15

Политика

В ГД внесен законопроект об ответственности за "затирание" символов религии

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму внесен законопроект об административной ответственности для юридических и физических лиц за намеренное "затирание" религиозных символов, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем телеграм-канале.

Депутат напомнила, что еще в прошлом году вступил в силу закон о запрете искажения религиозных символов на публичных изображениях. Теперь парламентарии предлагают внести изменения в КоАП и ввести за подобные действия ответственность.

По словам Кузнецовой, всего за время работы парламента принято свыше 150 законов в части защиты традиционных ценностей и религии. Кроме того, в закон "О свободе совести и религиозных объединениях" внесено 38 пакетов поправок.

Ранее общественники предлагали запретить в РФ неоязыческие практики, маскирующиеся под православие. Например, в России набирает популярность "Водокрес в ЯрГоре", который заявлен как зимний праздник с очищением и возрождением древних традиций, однако к реальным традициям он не имеет отношения.

Читайте также


политикарелигияобщество

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика