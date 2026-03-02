В ГД внесен законопроект об ответственности за "затирание" символов религии

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму внесен законопроект об административной ответственности для юридических и физических лиц за намеренное "затирание" религиозных символов, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем телеграм-канале.

Депутат напомнила, что еще в прошлом году вступил в силу закон о запрете искажения религиозных символов на публичных изображениях. Теперь парламентарии предлагают внести изменения в КоАП и ввести за подобные действия ответственность.

По словам Кузнецовой, всего за время работы парламента принято свыше 150 законов в части защиты традиционных ценностей и религии. Кроме того, в закон "О свободе совести и религиозных объединениях" внесено 38 пакетов поправок.

Ранее общественники предлагали запретить в РФ неоязыческие практики, маскирующиеся под православие. Например, в России набирает популярность "Водокрес в ЯрГоре", который заявлен как зимний праздник с очищением и возрождением древних традиций, однако к реальным традициям он не имеет отношения.

