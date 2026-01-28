Депутат Свинцов анонсировал новый законопроект о запрете рекламы оккультных услуг

Продажи оккультных товаров в России резко увеличились в 2025 году, показало исследование. При этом ранее в Госдуме призывали запретить эзотерические услуги. Что заставляет людей искать защиты в магических атрибутах, расскажет Москва 24.

Траты на обереги

Спрос на оккультные товары в России многократно вырос в 2025 году, сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования одной из IT-компаний.

По данным аналитиков, наиболее популярными стали обереги, доля которых в общих продажах составила 36%. Их стали покупать в 2,2 раза чаще, а средняя цена упала на 33% – до 498 рублей.





из результатов исследования Самый большой рост спроса в категории был зафиксирован у осиновых кольев, которые приобретали в 4 раза чаще. Средний чек покупки снизился на 6% и составил 333 рубля.

Кроме того, спрос на руны вырос на 54%, а их средняя цена снизилась на 16% – до 672 рублей. Также значительно увеличился интерес к стеклянным шарам (+101%), куклам вуду (+63%), маятникам для биолокации (+34%), черным свечам (+8%) и полыни (в 2,6 раза).

А вот покупка карт Таро, напротив, снизилась на 5%, выяснили авторы исследования. Однако в целом, по сравнению с 2024 годом, спрос на оккультные товары вырос на 50%, отметили они.

При этом ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил запретить рекламу эзотерических услуг. В разговоре с Москвой 24 он связал рост спроса на подобные атрибуты с грамотным маркетингом.

"Продавцы очень профессионально и качественно ведут раскрутку этой продукции, рассказывая, что эзотерические устройства или инструменты могут помочь выбрать путь или принять правильное решение. Все это манипуляции, которые можно приравнять к мелкому мошенничеству", – сказал депутат.

Он отметил, что впервые внес инициативу о запрете рекламы таких услуг на рассмотрение 2 года назад, однако правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект.

"Но мою позицию поддержал Патриарх всея Руси публично и в Кремле, и в Госдуме. После этого мы с коллективом авторов внесли повторно уже доработанный законопроект. Однако, к сожалению, правительство нам дало отрицательный отзыв и на него", – рассказал Свинцов.

При этом во время прямой линии с Владимиром Путиным в декабре 2025 года один из участников спросил президента о его отношении к рекламе эзотерических услуг и явлению в целом. Глава государства ответил, что считает это опасным и видит необходимость запрета, подчеркнул парламентарий.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы как коллектив авторов подготовим и внесем уже в третий раз законопроект, который запретит раз и навсегда рекламу любых эзотерических услуг, товаров, обрядов. Все эзотерическое мы запретим на коммерческой основе, и 99% мошенников исчезнут, уйдут с рынка и перейдут в те профессии, откуда пришли.

"Кто-то был водителем, кто-то был парикмахером, кто-то продавцом в магазине. Потом они накупили книг в онлайн-магазинах, и все внезапно стали эзотериками, ясновидящими, знахарками, колдуньями и остальной нечистью, которая заполонила интернет и перешла в офлайн", – добавил Свинцов.

По его словам, оставшийся 1% – "самые отпетые жулики", которыми будут заниматься правоохранительные органы. И этот процесс уже идет, подчеркнул Свинцов.

Оберег от неопределенности?

Желание обращаться к мистике – это склонность видеть смыслы там, где их нет, что особенно усиливается в периоды стресса и нестабильности. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился маркетолог, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков.

"Когда кто-либо чувствует неуверенность в завтрашнем дне, он подсознательно ищет опору в чудесах, пытаясь обрести контроль над непредсказуемой реальностью. Для кого-то этой опорой становится традиционная религия, для других – шаманизм, оккультные практики, астрология или тарология", – сказал специалист.





Игорь Новиков маркетолог, член Гильдии маркетологов Рост продаж подобных товаров на маркетплейсах – прямое следствие повышенного спроса, который, в свою очередь, питается социальной тревожностью. Если некоторые готовы покупать "волшебные" предметы, то находятся предприниматели, способные их производить и продвигать. Для продавца неважно, считается ли товар полезным или бесполезным с рациональной точки зрения, – главное, что он востребован.

По словам эксперта, популярность амулетов и ритуальных предметов – это цикличное явление, отражающее текущие общественные настроения.

"Сегодня в моде осиновые колья и куклы вуду, завтра акцент может сместиться на что-то другое, например на массовое увлечение фитнесом. Пока существует запрос на простые ответы в сложные времена, предложение будет появляться и продавцы останутся в выигрыше", – добавил Новиков.

В свою очередь, клинический психолог Станислав Самбурский объяснил такие покупки "иллюзией контроля" в мире с высокой степенью неопределенности.

"Когда почти каждый день приносит тревожные новости и ощущение, что ситуация вышла из-под контроля, психика начинает подсознательно искать любой островок стабильности. В этой ситуации идеальными инструментами становятся ритуалы, обереги, амулеты – будь то красная нить, камень по знаку зодиака или осиновый кол", – подчеркнул он в беседе с Москвой 24.

По мнению специалиста, покупки этих вещей создают иллюзию, что человек "что-то предпринял" для решения проблемы. Это дает ему ощущение безопасности и управляемости ситуацией.

"Психологические исследования показывают, что в состоянии хронического стресса и потери субъективного контроля резко возрастает склонность к суевериям и магическому мышлению. Таким образом, покупка оберега – это мини-ритуал, помогающий снизить тревогу и вернуть себе чувство опоры", – пояснил Самбурский.





Станислав Самбурский клинический психолог Этот тренд массово усиливается благодаря соцсетям, где любое действие легко превращается в обсуждаемый мем или моду. Многие покупают такие предметы не из глубокой веры, а "на всякий случай", как символическую страховку или следуя общей тенденции. Культурный фон, включающий интерес к гороскопам и эзотерике, также способствует этому: в спокойные времена это хобби, а в периоды тревоги – дополнительный ресурс для самоуспокоения.

Однако проблема возникает, когда оберег или ритуал становится не просто вспомогательным символом, а единственной стратегией в борьбе с негативными мыслями.

"Если кто-то начинает верить, что только новый амулет может его спасти, это закрепляет порочный круг: тревога временно снижается после покупки, но вскоре возвращается, требуя уже "большей дозы" в виде следующего предмета. В результате человек может бесконечно покупать талисманы, не решая основную проблему", – подчеркнул психолог.

Для устойчивого душевного равновесия необходимо разбираться с первопричиной тревоги, а не накапливать ее символические "противоядия", заключил Самбурский.

