Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 19:18

Общество
Главная / Истории /

Депутат Свинцов анонсировал новый законопроект о запрете рекламы оккультных услуг

"Символическая страховка": почему россияне скупают оккультные товары

Продажи оккультных товаров в России резко увеличились в 2025 году, показало исследование. При этом ранее в Госдуме призывали запретить эзотерические услуги. Что заставляет людей искать защиты в магических атрибутах, расскажет Москва 24.

Траты на обереги

Фото:avito.ru

Спрос на оккультные товары в России многократно вырос в 2025 году, сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования одной из IT-компаний.

По данным аналитиков, наиболее популярными стали обереги, доля которых в общих продажах составила 36%. Их стали покупать в 2,2 раза чаще, а средняя цена упала на 33% – до 498 рублей.

Самый большой рост спроса в категории был зафиксирован у осиновых кольев, которые приобретали в 4 раза чаще. Средний чек покупки снизился на 6% и составил 333 рубля.
из результатов исследования

Кроме того, спрос на руны вырос на 54%, а их средняя цена снизилась на 16% – до 672 рублей. Также значительно увеличился интерес к стеклянным шарам (+101%), куклам вуду (+63%), маятникам для биолокации (+34%), черным свечам (+8%) и полыни (в 2,6 раза).

А вот покупка карт Таро, напротив, снизилась на 5%, выяснили авторы исследования. Однако в целом, по сравнению с 2024 годом, спрос на оккультные товары вырос на 50%, отметили они.

При этом ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил запретить рекламу эзотерических услуг. В разговоре с Москвой 24 он связал рост спроса на подобные атрибуты с грамотным маркетингом.

"Продавцы очень профессионально и качественно ведут раскрутку этой продукции, рассказывая, что эзотерические устройства или инструменты могут помочь выбрать путь или принять правильное решение. Все это манипуляции, которые можно приравнять к мелкому мошенничеству", – сказал депутат.

Он отметил, что впервые внес инициативу о запрете рекламы таких услуг на рассмотрение 2 года назад, однако правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект.

"Но мою позицию поддержал Патриарх всея Руси публично и в Кремле, и в Госдуме. После этого мы с коллективом авторов внесли повторно уже доработанный законопроект. Однако, к сожалению, правительство нам дало отрицательный отзыв и на него", – рассказал Свинцов.

При этом во время прямой линии с Владимиром Путиным в декабре 2025 года один из участников спросил президента о его отношении к рекламе эзотерических услуг и явлению в целом. Глава государства ответил, что считает это опасным и видит необходимость запрета, подчеркнул парламентарий.

Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы как коллектив авторов подготовим и внесем уже в третий раз законопроект, который запретит раз и навсегда рекламу любых эзотерических услуг, товаров, обрядов. Все эзотерическое мы запретим на коммерческой основе, и 99% мошенников исчезнут, уйдут с рынка и перейдут в те профессии, откуда пришли.
Андрей Свинцов
зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

"Кто-то был водителем, кто-то был парикмахером, кто-то продавцом в магазине. Потом они накупили книг в онлайн-магазинах, и все внезапно стали эзотериками, ясновидящими, знахарками, колдуньями и остальной нечистью, которая заполонила интернет и перешла в офлайн", – добавил Свинцов.

По его словам, оставшийся 1% – "самые отпетые жулики", которыми будут заниматься правоохранительные органы. И этот процесс уже идет, подчеркнул Свинцов.

Оберег от неопределенности?

Фото: 123RF.com/nsdefender

Желание обращаться к мистике – это склонность видеть смыслы там, где их нет, что особенно усиливается в периоды стресса и нестабильности. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился маркетолог, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков.

"Когда кто-либо чувствует неуверенность в завтрашнем дне, он подсознательно ищет опору в чудесах, пытаясь обрести контроль над непредсказуемой реальностью. Для кого-то этой опорой становится традиционная религия, для других – шаманизм, оккультные практики, астрология или тарология", – сказал специалист.

Рост продаж подобных товаров на маркетплейсах – прямое следствие повышенного спроса, который, в свою очередь, питается социальной тревожностью. Если некоторые готовы покупать "волшебные" предметы, то находятся предприниматели, способные их производить и продвигать. Для продавца неважно, считается ли товар полезным или бесполезным с рациональной точки зрения, – главное, что он востребован.
Игорь Новиков
маркетолог, член Гильдии маркетологов

По словам эксперта, популярность амулетов и ритуальных предметов – это цикличное явление, отражающее текущие общественные настроения.

"Сегодня в моде осиновые колья и куклы вуду, завтра акцент может сместиться на что-то другое, например на массовое увлечение фитнесом. Пока существует запрос на простые ответы в сложные времена, предложение будет появляться и продавцы останутся в выигрыше", – добавил Новиков.

В свою очередь, клинический психолог Станислав Самбурский объяснил такие покупки "иллюзией контроля" в мире с высокой степенью неопределенности.

"Когда почти каждый день приносит тревожные новости и ощущение, что ситуация вышла из-под контроля, психика начинает подсознательно искать любой островок стабильности. В этой ситуации идеальными инструментами становятся ритуалы, обереги, амулеты – будь то красная нить, камень по знаку зодиака или осиновый кол", – подчеркнул он в беседе с Москвой 24.

По мнению специалиста, покупки этих вещей создают иллюзию, что человек "что-то предпринял" для решения проблемы. Это дает ему ощущение безопасности и управляемости ситуацией.

"Психологические исследования показывают, что в состоянии хронического стресса и потери субъективного контроля резко возрастает склонность к суевериям и магическому мышлению. Таким образом, покупка оберега – это мини-ритуал, помогающий снизить тревогу и вернуть себе чувство опоры", – пояснил Самбурский.

Этот тренд массово усиливается благодаря соцсетям, где любое действие легко превращается в обсуждаемый мем или моду. Многие покупают такие предметы не из глубокой веры, а "на всякий случай", как символическую страховку или следуя общей тенденции. Культурный фон, включающий интерес к гороскопам и эзотерике, также способствует этому: в спокойные времена это хобби, а в периоды тревоги – дополнительный ресурс для самоуспокоения.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Однако проблема возникает, когда оберег или ритуал становится не просто вспомогательным символом, а единственной стратегией в борьбе с негативными мыслями.

"Если кто-то начинает верить, что только новый амулет может его спасти, это закрепляет порочный круг: тревога временно снижается после покупки, но вскоре возвращается, требуя уже "большей дозы" в виде следующего предмета. В результате человек может бесконечно покупать талисманы, не решая основную проблему", – подчеркнул психолог.

Для устойчивого душевного равновесия необходимо разбираться с первопричиной тревоги, а не накапливать ее символические "противоядия", заключил Самбурский.

Читайте также


Зудакова Татьяна

обществоистории

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика