Reuters: более 200 человек погибли из-за обрушения на шахте в ДР Конго

Фото: ТАСС/AP/Moses Sawasawa

По меньшей мере 227 человек погибли в результате обрушения на колтановой шахте в восточной части Демократической Республики Конго. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря назначенного повстанцами губернатора Камбере Муйса.

Уточняется, что обвал произошел в среду, 28 января. Жертвами оползня стали не только шахтеры, но также женщины и дети, которые торговали на рынке неподалеку. Некоторых людей удалось спасти в последний момент, отметил Муйса.

Похожий инцидент произошел в ноябре прошлого года в деревне Мулондо на юго-востоке ДР Конго: как минимум 32 человека погибли в результате обрушения кустарной медной шахты.

Местные власти назвали причиной обрушения дождь, ослабивший грунт. Однако ряд СМИ сообщал о конфликте, который произошел между рабочими и военными, охранявшими объект. В результате солдаты открыли огонь, что привело к обрушению самодельного моста и обвалу в шахте.