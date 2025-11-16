RFI: минимум 32 человека погибли при обрушении кустарной медной шахты в ДР Конго

Фото: ТАСС/DPA/Jьrgen Bдtz

По меньшей мере 32 человека погибли в результате обрушения кустарной медной шахты в деревне Мулондо на юго-востоке Демократической Республики Конго, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на губернатора провинции Луалаба Фифи Масуку.

Ее слова о погибших сходятся с числом обнаруженных и доставленных в морги тел. Однако в СМИ обратили внимание на то, что ассоциация кустарных горняков Луалабы заявляет о 49 погибших и нескольких десятках пропавших без вести.

Кроме того, Масука назвала дождь, ослабивший грунт, причиной обрушения. В то же время несколько источников в гражданском обществе провинции утверждают, что произошел конфликт между рабочими и военными, охранявшими объект. В результате солдаты открыли огонь, что привело к обрушению самодельного моста и обвалу в шахте.

