08 декабря, 22:14

Спорт

Футболист Круговой рассказал, что перенес плановую операцию

Фото: телеграм-канал DENZELLOFFICIAL

Защитник столичного ЦСКА Данил Круговой перенес плановую операцию после приезда в Москву. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Решал небольшие проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Все прошло хорошо. Уже завтра буду дома, а через неделю приступлю к восстановлению и тренировкам по индивидуальной программе", – написал он.

Круговой также подвел итоги года, отметив важность завоеванных командой трофеев. По его мнению, в этом сезоне позитивных моментов было гораздо больше, чем негативных.

"Ну и самый частый вопрос: "Круг, как тебе смена позиции?" – этому я тоже рад, что могу приносить пользу команде впереди и радовать вас голевыми действиями", – отметил он.

Футболист добавил, что ЦСКА будет активно работать над слабыми местами, чтобы весной продолжить борьбу за высокие места.

Ранее стало известно, что лучшим молодым футболистом Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2025 года был признан полузащитник футбольного клуба ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк. Из 100 экспертов 86 человек назвали Кисляка лучшим. Всего же он получил по итогам опроса 474 балла. Вторую позицию занял игрок ЦСКА Кирилл Глебов с 338 очками, третью – полузащитник московского "Спартака" Игорь Дмитриев. Футболисту "красно-белых" удалось набрать 158 баллов.

ЦСКА и "Локомотив" одержали победы в 17-м туре РПЛ

