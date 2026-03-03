Врач Баранова: женщинам нужно спать на полчаса дольше из-за гормонов

Фото: depositphotos/Rawpixel

Женщинам необходимо спать на полчаса дольше, чем мужчинам из-за особенностей гормонального фона. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала заведующая отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, врач-невролог высшей категории, сомнолог Елена Баранова.

В повседневной жизни женщины часто сталкиваются с большей эмоциональной нагрузкой и многозадачностью, пояснила врач. При этом дефицит сна у них встречается в 1,5–2 раза чаще, чем у мужчин. Объясняется это в том числе гормонами: предменструальный синдром в некоторых случаях вызывает бессонницу или гиперсомнию, а также беспокойные сны.

По словам Барановой, женщины могут плохо спать в разные периоды жизни: во время беременности и в первые годы материнства, после наступления менопаузы. Из-за высокой ответственности повышается уровень стресса и не остается времени на отдых.

Специалист добавила, что циркадный ритм у женщин медленнее, чем у мужчин. Также их "внутренние часы" могут быть сдвинуты на более ренее время из-за того, что традиционно именно они просыпаются первыми, чтобы приготовить завтрак для остальных членов семьи.

Ранее врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов предупредил, что прослушивание новостных и политических подкастов перед сном может помешать выспаться. Вместо этого он рекомендовал что-то более расслабляющее, например спокойную музыку, белый шум или звуки природы.



