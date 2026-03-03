Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 10:55

Общество
Главная / Новости /

Врач Баранова: женщинам нужно спать на полчаса дольше из-за гормонов

Врач объяснила, почему женщинам нужно спать на полчаса дольше

Фото: depositphotos/Rawpixel

Женщинам необходимо спать на полчаса дольше, чем мужчинам из-за особенностей гормонального фона. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала заведующая отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, врач-невролог высшей категории, сомнолог Елена Баранова.

В повседневной жизни женщины часто сталкиваются с большей эмоциональной нагрузкой и многозадачностью, пояснила врач. При этом дефицит сна у них встречается в 1,5–2 раза чаще, чем у мужчин. Объясняется это в том числе гормонами: предменструальный синдром в некоторых случаях вызывает бессонницу или гиперсомнию, а также беспокойные сны.

По словам Барановой, женщины могут плохо спать в разные периоды жизни: во время беременности и в первые годы материнства, после наступления менопаузы. Из-за высокой ответственности повышается уровень стресса и не остается времени на отдых.

Специалист добавила, что циркадный ритм у женщин медленнее, чем у мужчин. Также их "внутренние часы" могут быть сдвинуты на более ренее время из-за того, что традиционно именно они просыпаются первыми, чтобы приготовить завтрак для остальных членов семьи.

Ранее врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов предупредил, что прослушивание новостных и политических подкастов перед сном может помешать выспаться. Вместо этого он рекомендовал что-то более расслабляющее, например спокойную музыку, белый шум или звуки природы.

"Качество жизни": врач рассказала, какие гормоны влияют на сон


Читайте также


общество

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика