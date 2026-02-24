Терапевт Сиваева: сонливость после еды может говорить о сбое в обмене веществ

Фото: depositphotos/fizkes

Ощущение сонливости после еды является физиологической нормой, но в некоторых случаях может сигнализировать о сбое в обмене веществ. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на терапевта Ольгу Сиваеву.

Она объяснила желание отдохнуть после приема пищи тем, что организм "перебрасывает" силы на переваривание и начинает резко вырабатывать инсулин.

"Кровь приливает к желудку и кишечнику, а мозг получает чуть меньше кислорода. Из-за этого возникает легкая заторможенность. Но главный игрок – глюкоза. Когда человек ест углеводы: особенно быстрые – белый рис, выпечку, сладости – содержание глюкозы в крови резко растет, а затем так же резко падает. Этот скачок и выброс инсулина и вызывает сонливость", – рассказала врач.

Более того, продолжила она, после еды снижается выработка гормона орексина, который отвечает за бодрость. Особенно это заметно у людей с инсулинорезистентностью и гипотериозом.

Для борьбы с послеобеденной сонливостью Сиваева рекомендовала заменить в рационе быстрые углеводы на сложные, добавить клетчатку и белок, которые тормозят всасывание сахара. Если это не помогло, тогда следует обратиться к специалисту и, скорее всего, проверить инсулин, указала терапевт.

Она также посоветовала после обеда прогуливаться 5–10 минут на свежем воздухе. Это поможет вернуть кислород в мозг.

Ранее врач Надежда Чернышова заявила, что атеросклероз, сахарный диабет и апноэ могут вызывать сонливость. Если длительность ночного отдыха составляет не менее 6–7 часов, то причины желания спать днем связаны с нарушениями здоровья, подчеркнула она.