Сомнолог Царева: сон на животе является самой вредной позой

Фото: depositphotos/choreograph

Сон на животе является самой вредной позой, заявила в беседе с RT кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царева.

"Дело в том, что состояние мышц и шеи, и позвонков не физиологично и при длительном нахождении в положении на животе может быть перерастяжение с одной из сторон", – объяснила специалист.

Из-за этого у человека может быть спазм, а утром он будет чувствовать боль, скованность, ограничения в движениях. Также это может сопровождаться головокружением, головными болями и снижением трудоспособности.

"Положение на животе люди выбирают при нарушениях пищеварения, потому что прижатие живота к матрасу уменьшает ощущение от газообразования либо боли в животе", – указала Царева.

По ее словам, положение на спине тоже подходит не всем – во время остановки дыхания во сне язык может западать и перекрывать дыхание, поэтому людям с храпом лучше спать на боку. В целом для большинства людей такое положение является наиболее физиологичным.

При этом специалист заметила, что людям с бронхиальной астмой и сердечной недостаточностью сон на спине, наоборот, может облегчать дыхание, тогда как положение на боку им не подходит.

Поэтому Королева призвала ориентироваться на комфорт и результаты исследования сна. Если есть необходимость сменить привычную позу, то можно использовать механические препятствия.

"Например, если человек на животе хочет переучиться на положение на боку, то, соответственно, можно под один из боков подкладывать подушку. Соответственно, это уже будет смещать центр тяжести и постепенно будет менять рефлекс", – указала она.

В случае серьезных нарушений с дыханием во время сна можно использовать специальные устройства, которые подадут сигнал при перевороте на положение тела, от которого человек хочет избавиться, указала специалист.

Ранее врачи рассказывали, что атеросклероз, сахарный диабет и апноэ могут быть причинами сонливости. При этом ранний подъем утром и короткий дневной сон могут помочь в восстановлении за время выходных. Привычка отсыпаться может негативно сказаться на здоровье, предупреждали специалисты.

