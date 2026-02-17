Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 16:19

Общество
Главная / Новости /

Сомнолог Царева: сон на животе является самой вредной позой

Сомнолог назвала самую вредную позу для сна

Фото: depositphotos/choreograph

Сон на животе является самой вредной позой, заявила в беседе с RT кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царева.

"Дело в том, что состояние мышц и шеи, и позвонков не физиологично и при длительном нахождении в положении на животе может быть перерастяжение с одной из сторон", – объяснила специалист.

Из-за этого у человека может быть спазм, а утром он будет чувствовать боль, скованность, ограничения в движениях. Также это может сопровождаться головокружением, головными болями и снижением трудоспособности.

"Положение на животе люди выбирают при нарушениях пищеварения, потому что прижатие живота к матрасу уменьшает ощущение от газообразования либо боли в животе", – указала Царева.

По ее словам, положение на спине тоже подходит не всем – во время остановки дыхания во сне язык может западать и перекрывать дыхание, поэтому людям с храпом лучше спать на боку. В целом для большинства людей такое положение является наиболее физиологичным.

При этом специалист заметила, что людям с бронхиальной астмой и сердечной недостаточностью сон на спине, наоборот, может облегчать дыхание, тогда как положение на боку им не подходит.

Поэтому Королева призвала ориентироваться на комфорт и результаты исследования сна. Если есть необходимость сменить привычную позу, то можно использовать механические препятствия.

"Например, если человек на животе хочет переучиться на положение на боку, то, соответственно, можно под один из боков подкладывать подушку. Соответственно, это уже будет смещать центр тяжести и постепенно будет менять рефлекс", – указала она.

В случае серьезных нарушений с дыханием во время сна можно использовать специальные устройства, которые подадут сигнал при перевороте на положение тела, от которого человек хочет избавиться, указала специалист.

Ранее врачи рассказывали, что атеросклероз, сахарный диабет и апноэ могут быть причинами сонливости. При этом ранний подъем утром и короткий дневной сон могут помочь в восстановлении за время выходных. Привычка отсыпаться может негативно сказаться на здоровье, предупреждали специалисты.

"Качество жизни": врач рассказала, какие гормоны влияют на сон

Читайте также


общество

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика