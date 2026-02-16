Форма поиска по сайту

16 февраля, 16:45

Общество
Психолог Абравитова: серийные ночные кошмары возникают из-за пережитого стресса

Психолог объяснила, откуда берутся серийные ночные кошмары

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Серийные ночные кошмары могут быть следствием сильного страха или мощной негативной эмоции, возникшей из-за стороннего события. Об этом рассказала в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова.

"Если в жизни было что-то страшное, человек находился в определенной ситуации и испытывал негативное состояние, то подсознание эти эмоции захватывает и выдает далее в качестве снов", – поделилась она.

Специалист отметила, что повторяющиеся кошмары можно преодолеть за счет улучшения психоэмоционального фона. По ее словам, прервать цикл можно при активном получении позитивных впечатлений, таких как путешествия, посещение культурных мероприятий или прослушивание любимой музыки.

Психолог подчеркнула, что для эффективного вытеснения негативных переживаний необходим значительный объем положительных стимулов.

"Но если же человек понимает, что эти действия ему не помогают, тогда, конечно, прямая дорога к психотерапевту или клиническому психологу, которые уже будут применять свои профессиональные инструменты, чтобы вывести человека из этого состояния", – сказала она.

Абравитова также отметила, что возникновение кошмаров не всегда обусловлено исключительно личными травмирующими переживаниями. Внешние факторы и события, не имеющие прямого отношения к индивидуальному опыту, также способны стать триггером для тревожных сновидений.

Например, информация о трагических происшествиях, таких как теракты или авиакатастрофы, может глубоко потрясти человека. Этот опосредованный страх, вызванный внешними событиями, способен спровоцировать целую череду негативных снов, заключила эксперт.

Ранее врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов рассказал, что ночные кошмары являются следствием посттравматического стрессового расстройства. Оно возникает в связи с негативным обстоятельством, чаще всего связанным с угрозой жизни или насилием.

