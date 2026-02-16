Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 18:31

Город

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" открылся на Манежной площади

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Открытие фестиваля "Китайский Новый год в Москве" прошло на Манежной площади. Он по традиции отмечается во второе новолуние последнего зимнего солнцестояния.

Праздник продлится 15 дней. В этом году первым днем китайского Нового года станет 17 февраля.

Фестиваль начался с традиционных танцев и национальных песен. Кроме того, в его рамках состоялось шоу барабанов. Фестиваль открыли посол КНР Чжан Ханьхуэй, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава комитета по туризму столицы Евгений Козлов.

Последний отметил, что в этом сезоне программа значительно расширена, включены новые площадки и форматы, в Россию приехала большая делегация артистов и других деятелей культуры из семи городов и провинций КНР. По словам Козлова, это стало возможным благодаря активной поддержке китайской стороны.

"Москва и Пекин встретят весну совместными фестивалями, почти одновременно в двух городах пройдут "Китайский Новый год" в Москве и "Московская масленица" в Пекине", – добавил он.

Для гостей фестиваля организовано множество событий. 19 февраля на Манежной площади расскажут о лучших университетах Китая и проведут мастер-классы по каллиграфии, а также уроки китайского языка. Все это приурочено к перекрестным Годам образования.

При этом до конца мая продлится экспозиция "Праздник весны. Новый год в старом Пекине", которую подготовили Музей Москвы и Столичный музей Китая.

В рамках фестиваля также подготовились и московские рестораны. В частности, москвичам и туристам предлагается продегустировать жареные вонтоны с крабом и сливочным сыром, а также копченые на улуне и сахаре желудки индейки с зеленью.

Артисты из Поднебесной выступят на фестивале "Китайский Новый год в Москве"

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
городфестивали

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика