Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" открылся на Манежной площади

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Открытие фестиваля "Китайский Новый год в Москве" прошло на Манежной площади. Он по традиции отмечается во второе новолуние последнего зимнего солнцестояния.

Праздник продлится 15 дней. В этом году первым днем китайского Нового года станет 17 февраля.

Фестиваль начался с традиционных танцев и национальных песен. Кроме того, в его рамках состоялось шоу барабанов. Фестиваль открыли посол КНР Чжан Ханьхуэй, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава комитета по туризму столицы Евгений Козлов.

Последний отметил, что в этом сезоне программа значительно расширена, включены новые площадки и форматы, в Россию приехала большая делегация артистов и других деятелей культуры из семи городов и провинций КНР. По словам Козлова, это стало возможным благодаря активной поддержке китайской стороны.

"Москва и Пекин встретят весну совместными фестивалями, почти одновременно в двух городах пройдут "Китайский Новый год" в Москве и "Московская масленица" в Пекине", – добавил он.

Для гостей фестиваля организовано множество событий. 19 февраля на Манежной площади расскажут о лучших университетах Китая и проведут мастер-классы по каллиграфии, а также уроки китайского языка. Все это приурочено к перекрестным Годам образования.

При этом до конца мая продлится экспозиция "Праздник весны. Новый год в старом Пекине", которую подготовили Музей Москвы и Столичный музей Китая.

В рамках фестиваля также подготовились и московские рестораны. В частности, москвичам и туристам предлагается продегустировать жареные вонтоны с крабом и сливочным сыром, а также копченые на улуне и сахаре желудки индейки с зеленью.

