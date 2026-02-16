Футболист из Евпатории Сергей Петров погиб в зоне СВО

Фото: vk.com/club165840068

Футболист Сергей Петров, ранее выступавший за евпаторийскую команду "Таврия-Энерго" и молодежную сборную Украины, погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в федерации футбола Евпатории.

В организации раскрыли, что спортсмен добровольно отправился на СВО в июне 2025 года. Он сразу же присоединился к штурмовой бригаде, дислоцирующейся на покровском направлении.

"С последнего штурма он не вернулся", – указали в федерации.

Петров начал карьеру в луцкой "Волыни", параллельно играя за молодежную сборную Украины. Затем он выступал в первой украинской лиге за кировоградскую "Звезду", ФК "Львов", "Рух", "Металлист 1925" и "Агробизнес".

В 2022 году спортсмен приехал в Крым, где числился в составе команды из Алушты "Алустон", после чего уехал в Узбекистан и завершил карьеру из-за травмы.

Согласно данным Transfermarkt, нападающий провел один матч за молодежную сборную Украины в ноябре 2016-го.