На СВО погиб бывший глава Горнозаводского округа Пермского края

Фото: gornozavodskii.ru

Бывший глава Горнозаводского округа Пермского края Александр Афанасьев погиб в ходе СВО. Об этом сообщила администрация округа на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Приносим соболезнования родным и близким. Светлая память об Александре Николаевиче навсегда останется в наших сердцах", – указано в публикации.

Афанасьева избрали главой Горнозаводского муниципального района в 2011 году. На этом посту он работал до декабря 2021-го.

Местные СМИ утверждали, что в прошлом году Афанасьева осудили по делу о нарушениях, связанных с ООО "Горнозаводский комбинат благоустройства". После этого он заключил контракт с Минобороны России, а в начале января 2025 года пропал без вести в зоне спецоперации.

Ранее в зоне СВО пропал зять продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко, о чем рассказала дочь бизнесмена. С ее слов, супруг больше года числился пропавшим без вести. В августе этого года стало известно, что он погиб. Информацию подтвердил сам Пригожин.