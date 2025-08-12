Зять продюсера Иосифа Пригожина погиб на СВО

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Даная Пригожина

Зять продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом музыкальный деятель сообщил в комментарии телеканалу "360".

"Да, к сожалению", – сказал Пригожин, отвечая на вопрос о гибели родственника.

О пропаже Ткаченко на СВО сообщила ранее дочь продюсера Даная. По ее словам, супруг больше года числился без вести пропавшим.

Как утверждал в феврале Пригожин, зять перестал выходить на связь после того, как его сослуживец заявил, что тот получил ранение. Ткаченко отправился на СВО в декабре 2023 года. Он выполнял задачи на купянском направлении.

Ткаченко и Пригожина состояли в браке с 2022 года, у них родился сын. Женщина признавалась, что переживала за судьбу своего супруга.