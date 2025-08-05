Житель Сватово ЛНР умер после атаки украинского БПЛА

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Житель Сватово, который был тяжело ранен в результате атаки украинских БПЛА, скончался в медучреждении. Об этом рассказала глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко, ее слова передает пресс-служба правительства республики.

Министр уточнила, что 43-летний мужчина получил множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей, когда ехал по городу на велосипеде. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По словам Пащенко, пострадавшего даже пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако спустя время пациент умер, не приходя в сознание.

Также глава Минздрава ЛНР рассказала о ранении еще одного человека – сотрудника местного водоканала 1963 года рождения. Мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями лица и туловища. Сейчас его жизни ничего не угрожает, уточнила Пащенко.

Ранее один человек пострадал после взрыва БПЛА в Белгородской области. Детонация произошла на парковке коммерческого объекта. Мужчина самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали осколочное ранение плеча и минно-взрывную травму. Пострадавшему оказали всю необходимую помощь.

