Один человек пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Белгородской области один человек пострадал после взрыва БПЛА, рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Детонация произошла на парковке коммерческого объекта. Мужчина самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали осколочное ранение плеча и минно-взрывную травму.

Гладков добавил, что пострадавшему оказали всю необходимую помощь, он продолжит лечение в амбулаторных условиях.

По данным Минобороны, вечером 2 августа средства ПВО уничтожили 41 вражеский беспилотник. 19 дронов сбили в Белгородской области, 8 – в Воронежской, 3 – в Курской, и еще 2 – в Брянской области. Над акваторией Черного моря было ликвидировано 9 целей.

Также сообщалось, что в Воронежской области одна из местных жительниц получила травму ноги в результате падения обломков БПЛА. Кроме того, загорелись ряд частных домов и хозяйственных построек, повреждено несколько автомобилей.