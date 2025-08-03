03 августа, 17:17Происшествия
Один человек пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Белгородской области один человек пострадал после взрыва БПЛА, рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Детонация произошла на парковке коммерческого объекта. Мужчина самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали осколочное ранение плеча и минно-взрывную травму.
Гладков добавил, что пострадавшему оказали всю необходимую помощь, он продолжит лечение в амбулаторных условиях.
По данным Минобороны, вечером 2 августа средства ПВО уничтожили 41 вражеский беспилотник. 19 дронов сбили в Белгородской области, 8 – в Воронежской, 3 – в Курской, и еще 2 – в Брянской области. Над акваторией Черного моря было ликвидировано 9 целей.
Также сообщалось, что в Воронежской области одна из местных жительниц получила травму ноги в результате падения обломков БПЛА. Кроме того, загорелись ряд частных домов и хозяйственных построек, повреждено несколько автомобилей.