Четырехлетний ребенок пострадал в результате атаки ВСУ на Брянскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Четырехлетний ребенок пострадал после атаки ВСУ на Брянскую область, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

До этого глава субъекта сообщал, что украинский дрон при атаке повредил крышу жилого дома в поселке Суземка, в результате чего пострадали два мирных жителя.

По словам Богомаза, врачи оказали необходимую помощь ребенку и его отцу.

Ранее стало известно, что глава территориальной администрации в Белгородской области Татьяна Рябикина получила ранения в результате атаки вражеского беспилотника. Гладков отметил, что удар пришелся по служебному автомобилю чиновницы. Женщина была доставлена в больницу с травмой плеча.