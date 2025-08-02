02 августа, 19:20Происшествия
Четырехлетний ребенок пострадал в результате атаки ВСУ на Брянскую область
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Четырехлетний ребенок пострадал после атаки ВСУ на Брянскую область, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
До этого глава субъекта сообщал, что украинский дрон при атаке повредил крышу жилого дома в поселке Суземка, в результате чего пострадали два мирных жителя.
По словам Богомаза, врачи оказали необходимую помощь ребенку и его отцу.
Ранее стало известно, что глава территориальной администрации в Белгородской области Татьяна Рябикина получила ранения в результате атаки вражеского беспилотника. Гладков отметил, что удар пришелся по служебному автомобилю чиновницы. Женщина была доставлена в больницу с травмой плеча.