Два мирных жителя пострадали после атаки ВСУ в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Двое мужчин пострадали после атаки украинских FPV-дронов в поселке Суземка Брянской области, заявил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали жилой дом, в результате чего у здания была повреждена крыша. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.

"Оперативные и экстренные службы работают на месте", – добавил губернатор.

Ранее в Куйбышевском районе Самары в результате вражеской атаки БПЛА погиб мужчина. Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков беспилотников.

До этого супружеская пара пострадала после атаки FPV-дрона на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. Женщину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы, а ее муж позднее самостоятельно обратился в больницу. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочное ранение спины.