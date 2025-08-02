02 августа, 07:01Происшествия
Один человек погиб при атаке БПЛА на предприятие в Пензенской области
Фото: 123RF/savmaster
Украинские беспилотники атаковали одно из предприятий в Пензенской области. В результате атаки погибла женщина, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
Еще два человека пострадали, их осматривают врачи скорой помощи. Угрозы жизни пострадавших нет. Мельниченко добавил, что находится на месте происшествия, как и службы экстренного реагирования.
В целях безопасности в Пензенской области временно ограничили работу мобильного интернета.
Этой ночью еще одной атаке БПЛА также подверглось промпредприятие в Новокуйбышевске Самарской области. К месту происшествия уже прибыли оперативные службы. В этом регионе также ограничена работа мобильного интернета.
Вечером 1 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников самолетного типа в Краснодарском крае, Воронежской и Белгородской областях, а также над акваторией Азовского моря.