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02 августа, 07:01

Происшествия

Один человек погиб при атаке БПЛА на предприятие в Пензенской области

Фото: 123RF/savmaster

Украинские беспилотники атаковали одно из предприятий в Пензенской области. В результате атаки погибла женщина, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Еще два человека пострадали, их осматривают врачи скорой помощи. Угрозы жизни пострадавших нет. Мельниченко добавил, что находится на месте происшествия, как и службы экстренного реагирования.

В целях безопасности в Пензенской области временно ограничили работу мобильного интернета.

Этой ночью еще одной атаке БПЛА также подверглось промпредприятие в Новокуйбышевске Самарской области. К месту происшествия уже прибыли оперативные службы. В этом регионе также ограничена работа мобильного интернета.

Вечером 1 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников самолетного типа в Краснодарском крае, Воронежской и Белгородской областях, а также над акваторией Азовского моря.

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происшествиярегионы

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