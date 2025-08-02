Беспилотники атаковали предприятие в Самарской области

Фото: 123RF/boscorelli

Вражеские дроны атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске Самарской области. О происшествии рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.

На месте ЧП уже работают специалисты оперативных служб. В целях безопасности граждан в регионе ввели временные ограничения работы мобильного интернета.

Утром 2 августа самарский аэропорт Курумоч объявил о временных ограничениях для обеспечения безопасности полетов. Авиагавань временно не принимает на посадку и не отправляет самолеты.

Ранее супружеская пара пострадала после атаки FPV-дроном ВСУ автомобиля в Шебекинском округе Белгородской области. Пострадавшие супруги уже прошли обследование в больнице.