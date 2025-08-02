Временные ограничения ввели в аэропорту Самары

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Самарский аэропорт Курумоч объявил о временных ограничениях для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.

В данный момент аэропорт временно не принимает на посадку и не отправляет самолеты.

Аналогичные ограничения на прием и выпуск воздушных судов продолжают действовать в аэропортах Саратова и Тамбова. Меры безопасности объявили в этих авиагаванях в ночь на 2 августа.

Мособлдума ранее приняла закон об установлении штрафов за предложение услуг такси в аэропортах Подмосковья вне специально отведенных для этого мест. Штрафы составят 5 тысяч рублей для граждан, 20 тысяч рублей для должностных лиц и 50 тысяч рублей для юридических лиц.