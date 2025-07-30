Мособлдума установила штрафы за нелегальные услуги такси в аэропортах

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Мособлдума приняла закон об установлении штрафов за предложение услуг такси в аэропортах Подмосковья вне специально отведенных для этого мест. Информация об этом появилась на сайте областной Думы.

Председатель законодательного органа Игорь Брынцалов объяснил, что ранее соответствующий запрет установило правительство Московской области. Решение было принято, чтобы пассажиры не сталкивались с нелегальными перевозчиками и навязчивыми "зазывалами".

Штрафы составят 5 тысяч рублей для граждан, 20 тысяч рублей для должностных лиц и 50 тысяч рублей для юридических лиц.

"Как правило, таксисты-частники не проходят медосмотры, а машины – технические предрейсовые осмотры. Кроме этого, зачастую поездки на нелегальных такси стоят в разы дороже", – отметил Брынцалов.

Привлекать к ответственности за правонарушение будут сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры в Подмосковье. Новые правила действуют в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Заказать такси пассажиры могут либо через официальные стойки в аэропортах, либо через приложения агрегаторов.

Ранее власти Санкт-Петербурга запретили мигрантам работать в такси до конца 2025 года. В администрации отметили, что это решение должно повысить качество и безопасность такси, а также создать дополнительные возможности для трудоустройства российских граждан.

До конца этого года специалисты оценят социально-экономическое влияние запрета на жизнь города и примут решение о необходимости продления меры на 2026 год.

