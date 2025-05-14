Депутат Керселян: штраф за борщевик на участках в Подмосковье может составить 5 тыс руб

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Депутаты Мособлдумы планируют рассмотреть 15 мая законопроект о штрафе в размере пяти тысяч рублей для граждан, которые не убрали борщевик с земельного участка. Об этом Агентству "Москва" заявил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

По словам депутата, в случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Он напомнил, что борьба с борщевиком в Подмосковье ведется много лет. Он счел важным, чтобы эту работу с региональными властями проводили и собственники, которые тоже несут ответственность за борьбу с растением. В настоящий момент владельцев земельных участков, где находят заросли сорняка, штрафуют на сумму от 2 до 5 тысяч рублей.

Керселян отметил, что данный штраф – недостаточно эффективная мера и является несоразмерной стоимости затрат из-за того, что граждане не заинтересованы в устранении нарушений.

В прошлом году общая площадь поражения борщевиком в Подмосковье увеличилась и составила около 85 тысяч гектаров – примерно 1,9% территории региона. При этом в значительной мере поражаются частные участки – почти 56 тысяч гектаров, указано в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее юрист Ваге Рыбченко предупредил об опасности самостоятельного удаления борщевика. Он посоветовал вызвать в этом случае специальную организацию, которая поможет избавиться от сорняка. Если же растение замечено на участке, принадлежащем государству, то жаловаться следует в областную администрацию.