Юрист Рыбченко: за борщевик на участке могут оштрафовать на 5 000 рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Штраф до 5 тысяч рублей могут получить за борщевик на участке подмосковные дачники, рассказал Москве 24 руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Борщевик Сосновского – это быстрораспространяющийся сорняк. Он вытесняет другие культуры и представляет большую опасность для человека: при попадании на кожу сок растения повышает ее чувствительность к ультрафиолету, из-за чего могут появиться сильные ожоги.



Ваге Рыбченко руководитель юридической приемной Московского союза садоводов За не уничтожение борщевика владельцев подмосковных дач могут оштрафовать на сумму от двух до пяти тысяч рублей. Обычно в первый раз штрафуют на две тысячи, но если участок сильно заросший, то могут наказать и на большую сумму. Это уже на усмотрение инспекторов.

При этом специалист предупредил, что самостоятельно уничтожать борщевик очень опасно – лучше вызвать специальную организацию, которая поможет избавиться от сорняка.

"Если вы увидели заросли борщевика на чьем-либо участке, для привлечения к ответственности можно обратиться в администрацию муниципальных образований: они выявляют нарушение и штрафуют. Если борщевик растет в поле за поселком – вопрос, кто собственник: либо это частное лицо (и привлекать нужно его), либо если участок государственный, то жаловаться в областную администрацию", – пояснил Рыбченко.

Депутаты во главе с главой ЛДПР Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, который предлагает наказывать губернаторов за борщевик на землях населенных пунктов. Размер штрафов может составлять от 20 до 50 тысяч рублей.