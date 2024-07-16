Юрист Рыбченко: за борщевик на участке могут оштрафовать на 5 000 рублей

16 июля, 19:23Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Штраф до 5 тысяч рублей могут получить за борщевик на участке подмосковные дачники, рассказал Москве 24 руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.
Борщевик Сосновского – это быстрораспространяющийся сорняк. Он вытесняет другие культуры и представляет большую опасность для человека: при попадании на кожу сок растения повышает ее чувствительность к ультрафиолету, из-за чего могут появиться сильные ожоги.
При этом специалист предупредил, что самостоятельно уничтожать борщевик очень опасно – лучше вызвать специальную организацию, которая поможет избавиться от сорняка.
"Если вы увидели заросли борщевика на чьем-либо участке, для привлечения к ответственности можно обратиться в администрацию муниципальных образований: они выявляют нарушение и штрафуют. Если борщевик растет в поле за поселком – вопрос, кто собственник: либо это частное лицо (и привлекать нужно его), либо если участок государственный, то жаловаться в областную администрацию", – пояснил Рыбченко.
Депутаты во главе с главой ЛДПР Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, который предлагает наказывать губернаторов за борщевик на землях населенных пунктов. Размер штрафов может составлять от 20 до 50 тысяч рублей.