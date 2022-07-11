Врач рассказал, как избежать ожога при контакте с борщевиком

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завотделением токсикологии детской больницы имени Филатова Дмитрий Долгинов рассказал, как нужно действовать при попадании сока борщевика на кожу, чтобы не получить ожог. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Специалист отметил, что сам сок этого растения не несет опасности, однако под воздействием солнечных лучей можно получить фотоожог. Врач объяснил, что при контакте с борщевиком необходимо:

закрыть пораженный участок кожи;

уйти в помещение, где нет солнечных лучей;

обработать мылом и водой поврежденный участок;

защищать это место от солнца около трех дней.

Если следовать этим простым рекомендациям, то ожога не будет, резюмировал Долгинов.

Ранее профессор ботаники Татьяна Терехова дала советы по борьбе с борщевиком на даче. По ее словам, наиболее эффективным методом борьбы станет комбинирование механических и химических способов уничтожения борщевика.

Специалист рассказала, что гербициды следует наносить на активно растущий лист. Кроме того, можно скосить траву, после чего подождать, пока она отрастет, и применить указанное химическое вещество. При этом все перечисленные действия нужно проводить только в защитном костюме или одежде из плотной ткани. Для защиты глаз рекомендуется надевать специальные очки.