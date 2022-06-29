Эксперт рассказал дачникам, какие посадки нужно делать в июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эксперт Максим Соколов рассказал, какие посадки лучше всего производить в июле, и дал дачникам несколько полезных советов о том, чему в огороде следует уделить особое внимание.

Специалист в беседе с "Лентой.ру" отметил, что середина лета хорошо подходит для посадки двулетних цветов, а ближе к концу июля можно высадить клубнику.

Он добавил, что в это время на участках собирают первый урожай ягод, огурцов, помидоров, кабачков, раннего картофеля.

"Если урожай вам показался недостаточным, можно еще раз посадить укроп, петрушку, редис, дайкон, редьку, салат, зеленый лук, шпинат, спаржевую фасоль или другие бобовые. Они успеют принести плоды второй раз", – объяснил эксперт.

Малину в июле уже нужно подрезать – убирать сухие веточки, напомнил Соколов, а ветки, на которых растет много ягод, необходимо подвязывать. Он также предупредил, что смородину и крыжовник нельзя забывать опрыскивать от вредителей.

Ранее профессор ботаники Татьяна Терехова дала советы по борьбе с борщевиком на даче.

По ее словам, наиболее эффективным методом борьбы станет комбинирование механических и химических способов уничтожения борщевика.

Специалист рассказала, что гербициды следует наносить на активно растущий лист. Кроме того, можно скосить траву, после чего подождать, пока она отрастет, и применить указанное химическое вещество. При этом все перечисленные действия нужно проводить только в защитном костюме или одежде из плотной ткани. Для защиты глаз рекомендуется надевать специальные очки.