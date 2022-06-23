Профессор дала советы по борьбе с борщевиком на даче

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Наиболее эффективным методом борьбы с борщевиком станет комбинирование механических и химических способов его уничтожения, сообщает "Вечерняя Москва".
"Конечно, в Москве распространение борщевика находится под контролем. Методов борьбы с ним выделяется несколько. Это механический, химический и комбинированный. Но наиболее эффективный прием – последний, так как в нем сочетаются сразу несколько способов нейтрализации травы", – рассказала профессор ботаники Татьяна Терехова.
Она отметила, что к борьбе с растением необходимо приступать ранней весной, когда оно начинает давать ростки.
По словам специалиста, гербициды следует наносить на активно растущий лист. Кроме того, можно скосить траву, после чего подождать, пока она отрастет, и применить указанное химическое вещество. При этом все перечисленные действия нужно проводить только в защитном костюме или одежде из плотной ткани. Для защиты глаз рекомендуется надевать специальные очки.
Эксперт добавила, что борщевик можно выкопать при условии, что площадь его распространения небольшая. Однако стоит учитывать, что корни взрослого растения могут уходить в землю на два метра, молодого – на 10 сантиметров.
Систематическая и своевременная борьба с сорняком позволит быстро и легко вывести его. При этом жители соседних дачных участков также должны начать активную борьбу с борщевиком.
Ранее садовод и владелец компании по продаже садового инструмента Flourishing Plants Джей Ли рассказал, что черный перец может помочь в борьбе с муравьями в саду.
Эксперт посоветовал смешать черный перец и воду. По его словам, раствор поможет избавиться от грибковых заражений и защитить растения от насекомых и личинок.
Европейскую часть России накроет борщевиком
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: