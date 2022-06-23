Профессор дала советы по борьбе с борщевиком на даче

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Наиболее эффективным методом борьбы с борщевиком станет комбинирование механических и химических способов его уничтожения, сообщает "Вечерняя Москва".

"Конечно, в Москве распространение борщевика находится под контролем. Методов борьбы с ним выделяется несколько. Это механический, химический и комбинированный. Но наиболее эффективный прием – последний, так как в нем сочетаются сразу несколько способов нейтрализации травы", – рассказала профессор ботаники Татьяна Терехова.

Она отметила, что к борьбе с растением необходимо приступать ранней весной, когда оно начинает давать ростки.

По словам специалиста, гербициды следует наносить на активно растущий лист. Кроме того, можно скосить траву, после чего подождать, пока она отрастет, и применить указанное химическое вещество. При этом все перечисленные действия нужно проводить только в защитном костюме или одежде из плотной ткани. Для защиты глаз рекомендуется надевать специальные очки.

Эксперт добавила, что борщевик можно выкопать при условии, что площадь его распространения небольшая. Однако стоит учитывать, что корни взрослого растения могут уходить в землю на два метра, молодого – на 10 сантиметров.

Систематическая и своевременная борьба с сорняком позволит быстро и легко вывести его. При этом жители соседних дачных участков также должны начать активную борьбу с борщевиком.

Ранее садовод и владелец компании по продаже садового инструмента Flourishing Plants Джей Ли рассказал, что черный перец может помочь в борьбе с муравьями в саду.

Эксперт посоветовал смешать черный перец и воду. По его словам, раствор поможет избавиться от грибковых заражений и защитить растения от насекомых и личинок.

